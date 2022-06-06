İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek - Son Dakika
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İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek

06.06.2022 13:58
İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek

Oxford ve Cambridge Üniversitelerinden bilim insanları öncülüğünde, dünyanın en büyük çalışma hayatı pilot deneyi bugün İngiltere'de başladı.

Oxford ve Cambridge Üniversitelerinden bilim insanları öncülüğünde, dünyanın en büyük çalışma hayatı pilot deneyi bugün İngiltere'de başladı. 71 firmanın 3300'den fazla çalışanı, haftada sadece 4 gün çalışacak ve işe gelmedikleri günler maaşlarından kesilmeyecek. Bilim insanları ise çalışanların verimliliğini ile şirketlerin kar oranını ölçecek.

İngiltere'de farklı sektörlerde hizmet veren 71 firmanın 3300'den fazla çalışanı, verimliliğin ölçüleceği pilot deney kapsamında, maaşlarından kesilmeden haftada sadece 4 gün çalışacağı açıklandı. Finans şirketlerinden hazır yemek büfelerine kadar çok çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşların katıldığı pilot deneyin, dünyanın en büyük çalışma hayatı deneyi olduğu ifade edildi.

STRES DÜZEYİ YÜZDE 45'TEN 38'E DÜŞTÜBilim insanları, daha küçük çapta farklı ülkelerde de devam eden pilot deneyin temelinde çalışma hayatında 'verimliliğin' ölçüleceğini ifade etti. Pilot deney kapsamında ayrıca çalışanların hastalık izinleri, stres düzeyleri, fazla çalışma verimliliği gibi konular ölçülürken şirketler bazında ise masraf oranları ve kar marjları ölçüleceği vurgulandı. Daha önceki çalışma saatlerini azaltma pilot programlarında; çalışanların iş performansının arttığı, stres düzeylerinin yüzde 45'ten yüzde 38'e düştüğü ve iş hayatı-özel hayat dengelenmesinin sağlandığı belirtildi.İş yerleri açısından maliyetlerin gözle görülür bir şekilde düştüğü, işten ayrılma oranlarının yine aynı şekilde azaldığı vurgulandı.2 SAAT 53 DAKİAK GÜNLÜK VERİMLİ ÇALIŞMA ORANI

Bilim insanları tarafından daha önce yapılan ankete dayalı araştırma sonuçlarına göre, çalışanların iş yerinde günlük sadece 2 saat 53 dakika verimli çalıştığı ortaya koyuldu. Çalışanlar, 8 saatlik bir iş gününde; 44 dakika sosyal medyaya, 1 saat 5 dakika haber okumaya, 40 dakika meslektaşlarıyla sohbete, 17 dakika sıcak içecek ayırmaya, 23 dakika sigara molasına, 26 dakika ise iş aramaya ayırdıklarını belirtti.


İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek
İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek
İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek
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İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesi başlatıldı İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesi başlatıldı İngiltere'de 70 şirkette pilot uygulama: Binlerce işçi haftada 4 gün çalışacak İngiltere'de 70 şirkette pilot uygulama: Binlerce işçi haftada 4 gün çalışacak
Kaynak: DHA

Cambridge, England, Pilot, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de deneyin bir parçası olarak çalışanlar, 4 gün işe gidecek - Son Dakika

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