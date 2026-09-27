İngiltere'de Fairford yakınında terör hazırlığı şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İngiltere'de Fairford yakınında terör hazırlığı şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı

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İngiltere\'de Fairford yakınında terör hazırlığı şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı
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İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri'nin kullandığı RAF Fairford yakınlarında terör eylemi hazırlığı şüphesiyle beş kişi gözaltına alındı. En az 85 aile tahliye edilirken Whelford köyüne bomba imha ekipleri sevk edildi.

İngiltere'de, ABD hava kuvvetleri tarafından kullanılan RAF Fairford yakınlarında "terör eylemi hazırlığı içinde oldukları" şüphesiyle beş kişi gözaltına alındı. Londra'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeybatısındaki havva üssü yakınlarında yaşayan en az 85 aile tahliye edildi. Bölgedeki Whelford köyüne bomba imha ekipleri sevk edildi.Helikopterden çekilen görüntülerde, askeri bir robot köyde park halindeki üç beyaz minibüsün yakınında çalışırken görünüyor. Yetkililer, gözaltına alınan beş kişinin kimliğini veya uyruğunu açıklamadı.Üs, son olarak ABD güçleri tarafından İran saldırılarında kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump, şüphelilerin uzun süredir izlendiğini söyledi. "Onları takibe almıştık. Kalemize ciddi zarar vermeyi amaçlıyorlardı; İngilizlerle yapılan iş birliği ise harika bir şekilde işledi" dedi.Trump şüphelilerin "ciddi zararlar verme niyetinde olduklarını" belirtti.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Durumun kontrol altında olduğunu bilmek içimizi rahatlatabilir. Acil durum müdahale ekiplerimizin ve silahlı kuvvetlerimizin haftanın yedi günü, günün 24 saati göreve hazır olmalarının nedeni de tam olarak budur" dedi. BBC Verify tarafından coğrafi konumu doğrulanan bir görüntüde, gözaltına alınan kişiler askeri üs yakınlarında görülüyor. Gloucestershire Polisi, 27 Eylül sabahı TSİ 00: 45 civarında, hava üssüne doğru ilerleyen "üç şüpheli araç" hakkında bir ihbar aldıklarını açıkladı.RAF Fairford, uzun süredir ABD ordusu tarafından ileri harekat üssü olarak kullanılıyor. ABD Hava Kuvvetleri, olayın ardından "teyakkuz halinde olduklarını" bildirdi.Fairford hava üssü hakkında neler biliniyor? Gloucestershire ve Wiltshire sınırında yer alan RAF Fairford, uzun süredir ABD Hava Kuvvetleri tarafından ileri harekat üssü olarak kullanılıyor. Üssün ABD Hava Kuvvetleri ile olan geçmişi onlarca yıl öncesine dayanıyor. Tesis Soğuk Savaş döneminde ve daha sonra 1991'deki ilk Körfez Savaşı sırasında ABD Hava Kuvvetleri Stratejik Hava Komutanlığı tarafından kullanıldı. Ayrıca 2003 yılında Irak'a düzenlenen hava harekatlarında, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçakları da bu üsten havalandı. Üs en son, eski Başbakan Keir Starmer'ın, İran'ın füze tesislerine karşı bu üsten yürütülecek "savunma amaçlı" ABD harekatına izin vermesinin ardından 1 Mart tarihinde kullanıldı.Kısa bir süre sonra, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın "İran'ın füze kapasitelerini yok etmeye yönelik savunma amaçlı görevler" olarak tanımladığı harekat kapsamında, ABD'ye ait ağır bombardıman uçakları buradan havalanmaya başladı.Bu adım, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılara başlamasının ardından geldi.

Kaynak: BBC
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