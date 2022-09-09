İngiltere kraliyet geleneğine göre, kraliyet ailesi üyeleriyle evlenen kişiler tahtı devralamayacakları için Konsort Kraliçe (tahta oturan kralın eşi) veya Konsort Prens (tahta oturan kraliçenin kocası) unvanlarına sahip olur. Konsort Kraliçe'nin ülke yönetimi gibi egemen bir gücü bulunmamaktadır.

Kaynak: DHA

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › İngiltere'de hükümdar eşlerinin unvanı: Konsort - Son Dakika

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