12 yaşındaki kızla internette tanışıp randevulaşan sapığa kızın babasından unutulmaz ders - Son Dakika
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12 yaşındaki kızla internette tanışıp randevulaşan sapığa kızın babasından unutulmaz ders

04.01.2023 14:35

İngiltere'de internet ortamında küçük yaştaki kız çocuklarını kendisine hedef seçen bir kişi, son olarak 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla randevulaştı. Fakat olay yerine kız çocuğu değil onun babası geldi. Yanında da iki köpek vardı. Şahsı görür görmez köpeklerin salan baba, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İngiltere'de küçük yaştaki kız çocuklarına musallat olan bir sapık, internetten tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğu ile buluşmak için randevu ayarladı.

Kızın babası, buluşmaya iki iri köpekle geldi. Köpeklerden birinin, İtalyan cane-corso cinsi olduğu tespit edildi.

Sübyancıyı darp edip yere yatıran öfkeli baba, daha sonra köpeklerine adamı ısırması talimatını verdi, "Aferin oğluma" diyerek köpeklere saldırıya devam etmeleri talimatını verdi.

Babanın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre olaydan sonra iki taraf da adli makamlara gitmedi, şikayetçi olmadı.

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3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 12 yaşındaki kızla internette tanışıp randevulaşan sapığa kızın babasından unutulmaz ders - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 yaşındaki kızla internette tanışıp randevulaşan sapığa kızın babasından unutulmaz ders - Son Dakika
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