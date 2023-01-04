12 yaşındaki kızla internette tanışıp randevulaşan sapığa kızın babasından unutulmaz ders

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İngiltere'de küçük yaştaki kız çocuklarına musallat olan bir sapık, internetten tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğu ile buluşmak için randevu ayarladı.

Kızın babası, buluşmaya iki iri köpekle geldi. Köpeklerden birinin, İtalyan cane-corso cinsi olduğu tespit edildi.

Sübyancıyı darp edip yere yatıran öfkeli baba, daha sonra köpeklerine adamı ısırması talimatını verdi, "Aferin oğluma" diyerek köpeklere saldırıya devam etmeleri talimatını verdi.

Babanın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre olaydan sonra iki taraf da adli makamlara gitmedi, şikayetçi olmadı.