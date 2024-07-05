İngiltere'de İşçi Partisi Muhafazakarları Yendi - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'de İşçi Partisi Muhafazakarları Yendi

İngiltere'de yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdirerek tarihi bir zafer elde etti. İşçi Partisi'nin milletvekillerinden biri olan Nesil Çalışkan, Barking bölgesinden seçilerek Avam Kamarası'na Türk kökenli ilk vekil olarak girdi.

05.07.2024 20:49  Güncelleme: 21:25
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(LONDRA) - İngiltere'de genel seçimler, İşçi Partisinin tarihi bir zafer kazanarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını noktalandırmasıyla sonuçlandı. Avam Kamarası'nda 411 sandalyeyi garantileyen İşçi Partisinin milletvekillerinden biri de Kıbrıslı bir Türk. Barking bölgesinden seçilen Avam Kamarası'nın ilk Türk vekili Nesil Çalışkan "bana güvendikleri için Barking sakinlerine teşekkür ederim" dedi.

İşçi Partisi'ni, Londra'nın doğusundaki Barking bölgesinde temsil eden Nesil Çalışkan Avam Kamarasına seçilen ilk Türk oldu.

Kıbrıslı Türk bir ailenin çocuğu olan 35 yaşındaki Çalışkan İngiltere'de doğup büyüdü. Milletvekili seçilmeden önce Enfield Belediye Konseyi başkanlığı görevini yürütüyordu.

Çalışkan zaferini garantiledikten sonra X hesabı üzerinden "İşçi Partili milletvekili olmaktan gurur duyuyorum. Bana güvendikleri için Barking sakinlerine teşekkür ederim. Sizin için yorulmadan çalışacağıma söz veriyorum" dedi.

Siyaset, İletişim ve Uluslararası İlişkiler alanlarında güçlü bir akademik altyapısı bulunan Çalışkan 15 yaşından beri İşçi Partisinde çeşitli pozisyonlarda yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İngiltere'de İşçi Partisi Muhafazakarları Yendi - Son Dakika

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