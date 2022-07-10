İngiltere'de Johnson'dan boşalan liderlik için öne çıkan adaylar - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de Johnson'dan boşalan liderlik için öne çıkan adaylar

10.07.2022 16:50
İngiltere'de Johnson'dan boşalan liderlik için öne çıkan adaylar

İngiltere Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından basında adayların ismi öne çıkmaya başladı.

İngiltere Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından basında adayların ismi öne çıkmaya başladı. Parti lideri seçilene kadar görevde kalacak olan Johnson, istifa konuşmasında yeni liderin seçilme sürecinin hemen başlayacağını ve seçim takviminin gelecek hafta açıklanacağını belirtti.

İngiliz basınında eski bakanların yanı sıra bazı yeni isimler aday olarak öne çıkarken seçilecek kişiye İngiltere Kraliçesi, hükümeti kurma görevi verecek. Ancak yeni başbakan genel seçim istemezse İngiltere genel seçimleri 2025 yılının Ocak ayında yapılacak. Tory olarak adlandırılan Muhafazakar Parti liderliği için öne çıkan isimler, dün ve bugün basına açıklamalar yaparak başta 'vergi indirimi' olmak üzere vaatleri hakkında halkı bilgilendirmeye başladı.

SAĞLIK BAKANI SAJİD JAVİDSon istifalara kadar Sağlık ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Sajid Javid'in ismi öne çıkan adaylar arasında yer aldı. Javid, bankacılık sektöründeki kariyerinden sonra Maliye Bakanı olarak Johnson kabinesinde çalıştı. İngiliz-Pakistanlı bir ailenin çocuğu olan Javid, 2019'da parti liderliğine aday olmuş ve yarışı 4'üncü sırada bitirmişti. Javid bugün sosyal medyadan paylaştığı mesajıyla yarışa katıldığını ifade ederek "Bir sonraki Muhafazakar liderin partiyi birleştirmesi ve bir seçim kazanması gerekiyor. Bir sonraki Başbakanın dürüstlüğe, deneyime ve ekonomik büyüme için vergi indirim planına ihtiyacı var. Bu yüzden buradayım. Takım Saj'a katıl" ifadelerini kullandı.TİCARET BAKANI PENNY MORDAUNT2019 yılında Savunma Bakanlığı görevini üstlenen ilk kadın olan Penny Mordaunt hali hazırda Ticaret Bakanı olarak görev yapıyordu. Mordaunt kişilerin değil partinin öne çıkması gerek diyerek "Liderliğimiz değişmeli. Lider hakkında biraz daha az ve gemi hakkında çok daha fazla olması gerekiyor" mesajı verdi ve adaylığını açıkladı. DENEYİMLİ SİYASETÇİ, ESKİ SAĞLIK VE DIŞİŞLERİ BAKANI JEREMY HUNTİngiltere siyasetinin deneyimli isimlerinden Hunt, daha önce Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere bir çok önemli görevde yer aldı. Johnson'un kurduğu kabinede yer almadığını belirten Hunt, halkın güvenini kazanmak için yeni liderin kendisi olması gerektiğinin altını çizdi.   MALİYE BAKANI RİSHİ SUNAKBasında favoriler arasında bulunan ve İngiliz-Hindistanlı bir ailenin çocuğu olan Rishi Sunak, Hindistanlı milyarderin kızıyla evli. Sunak, Oxford ve Stanford Üniversitelerindeki eğitimiyle dikkat çeken adaylar arasında yer aldı.DİĞER ADAYLARİngiltere'de liderlik yarışında Nadhim Zahawi, Grant Schapps, Kemi Badenoch, Başsavcı Suella Braverman, Tom Tugendhat, Dışişleri bakanı Liz Truss ve İçişleri Bakanı Piri Patel de yarışta isimleri geçen adaylar arasında bulunuyor.

YORUMLAR
500
İngiltere'de yeni başbakan adayları belli oluyor İngiltere'de yeni başbakan adayları belli oluyor İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için adaylar belli olmaya başladı İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği için adaylar belli olmaya başladı
Kaynak: DHA

Boris Johnson, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Johnson'dan boşalan liderlik için öne çıkan adaylar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 16:59:11. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de Johnson'dan boşalan liderlik için öne çıkan adaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement