İngiltere'de Liz Truss'un istifası sonrası gündem eski başbakan Boris Johnson! Savunma Bakanı Wallace'dan açık destek... - Son Dakika
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İngiltere'de Liz Truss'un istifası sonrası gündem eski başbakan Boris Johnson! Savunma Bakanı Wallace'dan açık destek...

21.10.2022 17:59

İngiltere'de Liz Truss'un istifasının ardından Muhafazakar Parti içerisinde başbakanlık içi yarış başladı. Savunma Bakanı Ben Wallace, eski Başbakan Boris Johnson'u genel seçimleri kazanabilecek kişi olarak gösterdi.

Liz Truss'un 45 günün sonunda başbakanlıktan istifa etmesinin ardından İngiltere'de başbakanlık yarışı başladı. Başbakanlık için tartışmalara katılan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, en güçlü aday olan Boris Johnson ve Rishi Sunak hakkında açıklama yaptı.

''GELECEK SEÇİMLERİ KAZANABİLİR''

Wallace gelecek seçimleri kimin kazanabileceğini düşünmemiz gerekiyor derken, ''Boris Johnson'ın 2019 seçimlerini ezici çoğunlukla kazanarak halktan yetki almasının ve gelecek seçimleri kazanacak kabiliyette'' olduğunu söyleyerek açık bir şekilde eski başbakana desteğini gösterdi.

''BENİ DESTEKLEDİ''

Wallace, Boris'in başbakanlığı süreci ile ilgili "Bununla birlikte Johnson, savunmaya yatırım yaptı, beni destekledi, bu ülkenin bizi güvende tutmak için attığı adımları destekledi" ifadelerini kullandı. Böylece başbakanlığın önemli adaylarından olması beklenen Ben Wallace aday olmayacağını da belli etmiş oldu.

''SUNAK'IN BÜTÇESİNİ GÖRMEYİ BEKLİYORUM''

Son olarak Wallace, 28 Ekim'de yapılacak başbakanlık oylaması için dikkate alınması gereken başka 'mükemmel' adaylar olduğunu ve yazınki yarışta Liz Truss'a yenilen eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın savunma konusunda söyleyeceklerini duymayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.

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SON DAKİKA: İngiltere'de Liz Truss'un istifası sonrası gündem eski başbakan Boris Johnson! Savunma Bakanı Wallace'dan açık destek... - Son Dakika
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