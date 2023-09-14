İngiltere'de okul müdürü, 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu - Son Dakika

İngiltere'de okul müdürü, 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu

İngiltere\'de okul müdürü, 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu
Son Güncelleme: 14.09.2023 09:04

İngiltere'nin Aylesbury bölgesinde özel eğitim veren bir okulun müdürü Angus Blackmore, 13 yaşından küçük iki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Okul müdürünün kişisel bilgisayarında ise çocuk istismarına ait görüntüler bulundu. Başka bir öğretmenin fark etmesiyle durum polise bildirildi. Mahkemede suçlu bulunan Blackmore, 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin Aylesbury bölgesinde öel eğitim veren bir okulun müdürü Angus Blackmore, 13 yaşından küçük iki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Okul müdürünün kişisel bilgisayarında ise çocuk istismarına ait görüntüler bulundu.

BAŞKA BİR ÖĞRETMEN FARK ETTİ

59 yaşındaki Angus Blackmore iki küçük kız öğrencisine cinsel saldırıda bulundu.Okul müdürünün istismarını okulda bulunan başka bir öğretmen fark ederek durumu polise bildirdi.

BİLGİSAYARINDA İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Mahkemeye çıkan Blackmore, çok fazla alkol aldığını söyleyerek kendini savundu. Müdürün okuldaki dizüstü bilgisayarında çocuk istismarı görüntülerine ulaşıldı. Blackmore, dört cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulundu ve 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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SON DAKİKA: İngiltere'de okul müdürü, 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu - Son Dakika
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