Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü

İngiltere'nin başkenti Londra'da vegan grubun markete girip sergilediği hareket görenleri bir hayli şaşırttı.

"HAYVAN SÖMÜRÜSÜNE SON"

Vegan grup süt şişelerinin kapaklarını açıp sütleri yere dökerek eylem yaptı. Grup üyeleri "Hayvan sömürüsüne son" dedi.

"BU NE İSRAF"

Bunun üzerine marketteki kişilerden hemen karşılık geldi. "Bu ne israf?" "Yerleri temizleyecek işçilerin suçu ne" ifadesi yer aldı. Öte yandan marketteki güvenlik görevlileri eylemcilere müdahale edip marketten uzaklaştırdı.