Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü - Son Dakika
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Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü

10.08.2022 13:40

İngiltere'de bir vegan grubu market bastı. Öfkeli veganlar reyonlardaki sütleri yere dökmesi sosyal medyada infial oluşturdu. Veganların "Hayvan sömürüsüne son" sloganlarına karşı İngilizlerden, "Bu ne israf" tepkisi geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da vegan grubun markete girip sergilediği hareket görenleri bir hayli şaşırttı.

"HAYVAN SÖMÜRÜSÜNE SON"

Vegan grup süt şişelerinin kapaklarını açıp sütleri yere dökerek eylem yaptı. Grup üyeleri "Hayvan sömürüsüne son" dedi.

"BU NE İSRAF"

Bunun üzerine marketteki kişilerden hemen karşılık geldi. "Bu ne israf?" "Yerleri temizleyecek işçilerin suçu ne" ifadesi yer aldı. Öte yandan marketteki güvenlik görevlileri eylemcilere müdahale edip marketten uzaklaştırdı.

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Son Dakika Dünya Öfkeli veganlar, 'hayvan sömürüsüne son' sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü - Son Dakika
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