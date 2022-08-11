İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar

İngiltere'nin Telford şehrinde yaşayan Samantha Smith, beş yaşında çocukken istismara uğradı.Genç kız tecavüze uğradığı halde polisin kendisini asla ciddiye almadığını belirtti. Samantha, yardım için çok çaba sarf etmesine rağmen adaletin sağlanması için hiçbir şeyin yapılmadığını dile getirdi.

"HER GECE ORTADAN KAYBOLMAYI DİLEDİM"

Samantha Smith, cinsel sömürü kurbanı olarak yaşadığı üzücü olayı şu sözlerle ifade etti. "Yıllar boyunca, beş ila 14 yaşları arasında erkekler tarafından taciz edildim. Hayatım alt üst oldu. 6 yaşıma geldiğimde kendimi evsiz buldum. İçgüdüsel olarak kendimden nefret ettiğim için öylece ortadan kaybolmayı dilediğim birçok gece oldu" dedi.

"YARDIM ARAMAYA ÇALIŞTIM"

Smith, şu sözlerle devam etti. "Tabii ki, yardım aramaya çalıştım. Sonunda istismarımı bildirdim ve bir polis çocuk cinsel istismarı ekibi tarafından sorguya çekildim. Ama tacizcilerimi adalete teslim etmek için kesinlikle hiçbir şey yapmadılar" dedi.

"TACİZ SANKİ BENİM SUÇUMMUŞ GİBİ DAVRANDILAR"

Öte yandan Smith "Aslında, sanki yaşadığım taciz benim suçummuş gibi yardıma veya desteğe layık olmadığımı hissettirdiler. Sosyal hizmet uzmanlarım bile bunu ima etti. 'Davranışların ve eylemlerin seni bugün olduğun yere getirdi' dediler. Tecrit edilmişken yalnız olmadığımı bilmiyordum, ama Telford'da onlarca yıldır cinsel istismara uğrayan binden fazla çocuktan biriyken, görevi bizi korumak olan polis ve gençlik çalışanları sadece başarısız olmakla kalmadı, çoğu zaman kendi travmamızın mimarları olarak bizi suçladı" ifadelerini kullandı.