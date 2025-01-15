İngiltere\'de Yolsuzlukla Mücadele Bakanı İstifa Etti

İNGİLTERE'de Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Tulip Siddiq, akrabası eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantılarının incelenmesi üzerine istifa etti.
Tulip Siddiq, istifa mektubunda, iddia edilen tüm mali çıkarları ve aile ilişkilerini tam olarak açıkladığını savunmasına rağmen durumun hükümetin çalışmalarına zarar verme riski taşıdığını belirterek, istifa kararı aldığını bildirdi.
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