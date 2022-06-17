İngiltere'deki boş bir evde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere'deki boş bir evde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları bulundu

17.06.2022 06:41
İngiltere'deki boş bir evde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları bulundu

İngiltere'de boş bir evde İkinci Dünya Savaşı sırasında yazılmış 20 kadar aşk mektubu bulundu.

İngiltere'de boş bir evde İkinci Dünya Savaşı sırasında yazılmış 20 kadar aşk mektubu bulundu.

İngiltere'nin Reading şehrinde boş bir evdeki giysi dolabında duran, bir kısmı elle bazılarıysa daktiloda yazılmış mektupları, yakın zamanda satılan konutu denetlemeye gelen mühendis buldu.

Mühendisin eşi Marie Copley ise mektupları, yazanların ailelerine ulaşmak istiyor.

Blackpool şehrinde yaşayan Ronnie Stone ile Plymouth'da hava kuvvetlerinde görev yapan Frankie Clarke'e ait mektuplar 1942 ve 1946 yılları arasında yazılmış.

Bir zarfın içinde hediye olarak gönderilen kurutulmuş çiçekler de var.

Copley, "Mektupların tarihlerinden anlaşılan o ki, çok uzun süre beraber olamamışlar" diyor.

"Araştırmayı denedim ancak bir evlilik belgesine ulaşamadım, çocuklarının olduğunu sanmıyorum. Çok tatlılar. Bir tanesinde Frankie, onu bir daha ne zaman görebileceğini bilmediğini söylüyor ve bir yıl Noel ile yeni yılda ziyaret için izin alamadığını anlatıyor."

Bir mektupta da çiftin tanışmasının detayları var. Stone ile Clarke'in ilk kez Lancashire isimli deniz kasabasında bulunan bahçelerde karşılaştıkları anlaşılıyor.

Copley bir mektupta Frankie'nin, sevgilisi tanışmalarından bahsettiğinde, "aklının asla unutamayacağı o mutlu günlere gittiğini" yazdığını söylüyor ve ekliyor:

"Ardından diyor ki, 'Şimdilik bu kadar sevgilim. Çokça sevgiler, tekrar bir arada olabilme umuduyla, Frankie'. Yaklaşık 20 tane mektup var ve eski orijinal pullarıyla güzel korunmuşlar. Çok güzeller."

İkinci Dünya Savaşı dönemine kişisel bir ilgisi olan Copley, daha fazla bilgi edinme umuduyla detayları Blackpool'daki yerel tarih gruplarıyla da paylaştı.

"Yüzlerce kere paylaşıldı. Mektupların, ailelere geri dönmesi için elimden geleni yapmam gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bana ait olmadıklarını hissediyorum. Eminim çocukları ya da torunları onları geri aldıkları için çok mutlu olacaklardır."

İngiltere'deki boş bir evde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları bulundu
İngiltere'deki boş bir evde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları bulundu
İngiltere'deki boş bir evde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları bulundu
YORUMLAR
500
Apple'a 768 milyon sterlinlik 'eski telefonları bilinçli yavaşlatma' davası Apple'a 768 milyon sterlinlik 'eski telefonları bilinçli yavaşlatma' davası İngiltere'den 4'ü asker 8 Rus hakkında yaptırım kararı İngiltere'den 4'ü asker 8 Rus hakkında yaptırım kararı
Kaynak: BBC

Blackpool, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'deki boş bir evde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları bulundu - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 06:58:33. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'deki boş bir evde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement