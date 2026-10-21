Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Kızının nikahına davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Kızının nikahına davet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Tekin, "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Sayın Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. Sağ olsun kabul etti." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Tekin'i, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

BAKAN TEKİN, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Yusuf Tekin, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete görüştü. Bakan Yusuf Tekin görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU'NU KIZIMIN NİKAHINA DAVET ETTİM, KABUL ETTİ"

Görüşmenin içeriğinin nezaket ziyareti olduğunu belirten Bakan Tekin, Kılıçdaroğlu'nu kızının nikahına davet ettiğini söyledi. Tekin şu ifadeleri kullandı: "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Sayın Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. Sağ olsun kabul etti.

Ailevi ve özel konular konuştuk. O da kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutlu olacağımızı söyledik."

Cumhuriyet Halk PartisiMilli Eğitim BakanıKemal KılıçdaroğluYusuf TekinPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Kılıçdaroğlu ne çaldı ne çırptı önüne gelen dalga geçti biri dinci takıldı fonladı halkı biri ihalelerden götürmeye çalıştı paraları helal olsun adam gibi adammışsın 3 6 Yanıtla
  • alisogukpinar24 alisogukpinar24:
    nerdeeen nereyeee 2 1 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Bu kadar iyiliğin bir karşılığı olmalı yani... 2 0 Yanıtla
  • Aryam Armanç Aryam Armanç:
    Siyasi görüşler ne olursa olsun böyle nezaket hareketler şayet hoşuma gidiyor çoğalsın boyle 1 1 Yanıtla
  • koca58yavuz koca58yavuz:
    hayır tabiki 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
İnfial yaratan sözler TikTok’ta bu yayını izleyenler “Bu bir ihbardır“ notuyla paylaşıyor İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
2,1 milyar dolar borcu varDünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu 2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı Dervişoğlu çağrı yaptı, Fakıbaba İYİ Parti üyeliğini ve Ankara milletvekilliğini bıraktı
Yamal’a kafa atmanın cezası ağır oldu Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu
18:44
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
18:33
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11’de: Galatasaray kadrosu belli
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli
18:31
Oyuncu Berfin Ant’tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
Oyuncu Berfin Ant'tan eski sevgilisine suç duyurusu: Boğazımı sıktı, tehdit etti
18:04
Cristiano Ronaldo’dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro’luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
Cristiano Ronaldo'dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro'luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 19:21:39. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Kızının nikahına davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei