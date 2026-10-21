Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Kızının nikahına davet etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Tekin'i, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

BAKAN TEKİN, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Yusuf Tekin, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete görüştü. Bakan Yusuf Tekin görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU'NU KIZIMIN NİKAHINA DAVET ETTİM, KABUL ETTİ"

Görüşmenin içeriğinin nezaket ziyareti olduğunu belirten Bakan Tekin, Kılıçdaroğlu'nu kızının nikahına davet ettiğini söyledi. Tekin şu ifadeleri kullandı: "18 Kasım günü kızımın nikahı var. Sayın Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. Sağ olsun kabul etti.

Ailevi ve özel konular konuştuk. O da kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutlu olacağımızı söyledik."