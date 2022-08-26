İngiltere'de elektrik ve doğal gaz birleşik tavan fiyatı yıllık yüzde 80 artışla yükseltildi - Son Dakika
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İngiltere'de elektrik ve doğal gaz birleşik tavan fiyatı yıllık yüzde 80 artışla yükseltildi

26.08.2022 16:00
İngiltere'de elektrik ve doğal gaz birleşik tavan fiyatı yıllık yüzde 80 artışla yükseltildi

İngiltere enerji piyasası düzenleme kurulu olan Ofgem, bugün yaptığı açıklamada elektrik ve doğal gazdan oluşan enerji fiyatı üst sınırını yıllık yüzde 80 artışla yükselttiğini duyurdu.

İngiltere enerji piyasası düzenleme kurulu olan Ofgem, bugün yaptığı açıklamada elektrik ve doğal gazdan oluşan enerji fiyatı üst sınırını yıllık yüzde 80 artışla yükselttiğini duyurdu. Artış, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak ve baz alınan ortalama bir hanenin yıllık enerji maliyeti 1.971 Pound'dan (42.465,23 TL) 3.549 Pound'a (76.463,28 TL) yükseleceği ifade edildi.

Ofgem basın açıklamasında "Artış, dünyanın Kovid salgınından kurtulmasıyla birlikte yükselmeye başlayan ve Rusya'nın yavaş yavaş Avrupa'ya gaz tedarikini kesmesiyle rekor seviyelere yükselen küresel toptan gaz fiyatlarındaki devam eden artışı yansıtıyor" denildi. Elektrik ve doğal gazdan oluşan enerji tavan fiyatının 3.549 Pound'a çekilmesi 24 milyon haneyi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 85'ini etkileyecek.

KIŞ İÇİN FİYAT ÖNGÖRÜSÜNDE BULUNMADIÜlkede enerji satışından elde edilen karın az olacağı vurgulanırken bazı küresel enerji üreticilerinin aksine, çoğu yerli tedarikçinin hali hazırda kar etmediğinin altı çizildi. Ofgem piyasaların çok dalgalı olmasından dolayı Ocak 2023 için fiyat öngörüsünde bulunmadıklarını ancak kışın gaz piyasası fiyatlarının 2023 yılına kadar daha da kötüleşeceğini belirtti.BİR SONRAKİ ARTIŞ 2023 OCAKEnerji fiyatlarının Rusya'nın agresif eylemleriyle rekor seviyelere ulaştığını belirten Ofgem'in CEO'su Jonathan Brearley, "Evlerimize, iş yerlerimize ve daha geniş ekonomiye zarar vererek Avrupa'ya gaz tedarikini yavaş ve kasıtlı olarak kapattılar. Ofgem'in bu maliyet artışlarını tavan fiyatlara yansıtmaktan başka seçeneği yok" dedi. Bir sonraki tavan fiyatı ise Ocak 2023'te yapılacak.

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Kaynak: DHA

England, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de elektrik ve doğal gaz birleşik tavan fiyatı yıllık yüzde 80 artışla yükseltildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de elektrik ve doğal gaz birleşik tavan fiyatı yıllık yüzde 80 artışla yükseltildi - Son Dakika
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