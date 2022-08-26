İngiltere'de elektrik ve doğal gaz birleşik tavan fiyatı yıllık yüzde 80 artışla yükseltildi

İngiltere enerji piyasası düzenleme kurulu olan Ofgem, bugün yaptığı açıklamada elektrik ve doğal gazdan oluşan enerji fiyatı üst sınırını yıllık yüzde 80 artışla yükselttiğini duyurdu. Artış, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak ve baz alınan ortalama bir hanenin yıllık enerji maliyeti 1.971 Pound'dan (42.465,23 TL) 3.549 Pound'a (76.463,28 TL) yükseleceği ifade edildi.

Ofgem basın açıklamasında "Artış, dünyanın Kovid salgınından kurtulmasıyla birlikte yükselmeye başlayan ve Rusya'nın yavaş yavaş Avrupa'ya gaz tedarikini kesmesiyle rekor seviyelere yükselen küresel toptan gaz fiyatlarındaki devam eden artışı yansıtıyor" denildi. Elektrik ve doğal gazdan oluşan enerji tavan fiyatının 3.549 Pound'a çekilmesi 24 milyon haneyi, yani nüfusun yaklaşık yüzde 85'ini etkileyecek.