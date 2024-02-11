İngiltere Kralı 3. Charles, kansere yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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Dünya

İngiltere Kralı 3. Charles, kansere yakalandığını açıkladı

İngiltere Kralı 3. Charles, kansere yakalandığını açıkladı

İngiltere Kralı 3. Charles, kansere yakalandığını duyurdu ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Kral Charles, kanser hastalarını ve ailelerini destekleyen kuruluşların çalışmalarına ışık tutmanın önemine vurgu yaparak, destek mesajlarının kendisine büyük teselli ve cesaret verdiğini belirtti.

11.02.2024 10:19
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İngiltere Kralı 3. Charles, kansere yakalandığını açıklamasının ardından kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kral Charles, yayımladığı mesajında, "Son günlerde aldığım çok sayıda destek mesajı ve iyi dilekler için en içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Kanserden etkilenen herkesin bileceği gibi, bu tür nazik düşünceler en büyük teselli ve cesaretlendiricidir. Kendi teşhisimi paylaşmamın, kamuoyunun anlayışını arttırmaya ve Birleşik Krallık'ta ve daha geniş bir dünyada kanser hastalarını ve ailelerini destekleyen tüm kuruluşların çalışmalarına ışık tutmaya nasıl yardımcı olduğunu duymak da aynı derecede yüreklendirici. Onların yorulmak bilmeyen ilgisine ve özverisine duyduğum ömür boyu sürecek hayranlık, kendi kişisel deneyimimin bir sonucu olarak daha da artıyor" dedi.

Kaynak: DHA

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