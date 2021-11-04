Üye Girişi
İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi - Son Dakika

İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi

04.11.2021 15:59
İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, Merck firmasının geliştirdiği ve erken kullanımında ağır hastalık ve ölüm riskini yarı yarıya azalttığı ifade edilen molnupiravir isimli koronavirüs hapına onay verdi. Bu durumda İngiltere koronaya karşı geliştirilen hapın acil kullanımına onay veren ilk ülke oldu. Kurum, ilacın semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılmasını tavsiye etti.

İngiltere, ABD merkezli ilaç devi Merck'ün koronavirüs için geliştirdiği hapın acil kullanımını onaylayan ilk ülke oldu. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, molnupiravir adlı ilacın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra en kısa zamanda ve semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılması tavsiye edildi.

MERCK İLE ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

İngiltere, geçtiğimiz ay 480 bin doz satın almak üzere Merck ile ön anlaşma imzalamıştı. İlacın İngiltere'de Lagevrio adıyla kullanılacağı belirtiliyor. Tedavinin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

HASTANEYE YATMA VE ÖLÜM ORANLARINI YARIYA DÜŞÜRÜYOR

Merck'in geliştirdiği hapın, pandeminin seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. Şirketten ekim başında yapılan açıklamada, ilacın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm oranlarını yarıya düşürdüğü belirtilmişti. Denemelerde, koronavirüs semptomları ortaya çıktıktan sonraki beş gün içinde ilacı alan deneklerin, plasebo alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yüzde 50 azaldığı açıklanmıştı.

BAŞVURU 11 EKİM'DE YAPILMIŞTI

Merck, ABD'de de acil kullanım onayı için 11 Ekim'de başvuruda bulunmuştu. ABD'deki kararın bu ayın sonlarına doğru çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da, ilacın acil kullanım onayı sürecini 25 Ekim'de başlatmıştı.

Togo Cumhuriyeti, England, İlaç, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip 15:57 İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi 15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
15:59 İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi
15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma
15:47 Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler
15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır
15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma         
15:59
Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler         
15:47
Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor         
15:36
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız         
15:02
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Faturaları düşürmek için tasarruf önerisinda bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama: Sözlerimi çarpıttılar Faturaları düşürmek için tasarruf önerisinda bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama: Sözlerimi çarpıttılar         
12:43
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 16:05:49. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement