İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi

İngiltere, ABD merkezli ilaç devi Merck'ün koronavirüs için geliştirdiği hapın acil kullanımını onaylayan ilk ülke oldu. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'ndan (MHRA) yapılan açıklamada, molnupiravir adlı ilacın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra en kısa zamanda ve semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde kullanılması tavsiye edildi.

MERCK İLE ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

İngiltere, geçtiğimiz ay 480 bin doz satın almak üzere Merck ile ön anlaşma imzalamıştı. İlacın İngiltere'de Lagevrio adıyla kullanılacağı belirtiliyor. Tedavinin ayrıntılarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

HASTANEYE YATMA VE ÖLÜM ORANLARINI YARIYA DÜŞÜRÜYOR

Merck'in geliştirdiği hapın, pandeminin seyrini değiştirebileceği belirtiliyor. Şirketten ekim başında yapılan açıklamada, ilacın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm oranlarını yarıya düşürdüğü belirtilmişti. Denemelerde, koronavirüs semptomları ortaya çıktıktan sonraki beş gün içinde ilacı alan deneklerin, plasebo alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yüzde 50 azaldığı açıklanmıştı.

BAŞVURU 11 EKİM'DE YAPILMIŞTI

Merck, ABD'de de acil kullanım onayı için 11 Ekim'de başvuruda bulunmuştu. ABD'deki kararın bu ayın sonlarına doğru çıkması bekleniyor. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da, ilacın acil kullanım onayı sürecini 25 Ekim'de başlatmıştı.