Uzun yaşamın sırrını açıklayan 110 yaşındaki adam: Kesin uygulayın - Son Dakika
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Uzun yaşamın sırrını açıklayan 110 yaşındaki adam: Kesin uygulayın

28.08.2022 18:46
Uzun yaşamın sırrını açıklayan 110 yaşındaki adam: Kesin uygulayın

İngiltere'nin en yaşLı insanı John Alfred Tinniswood, 110. yaş gününü kutladı. Kendisi için hazırlanan doğum günü kapsamında röportaj veren Tinniswood, uzun yaşamın sırrının, ölçülü yaşamak ve aşırıya kaçmamakta saklı olduğunu belirtti. işte Tinniswood'un açıklamaları...

Dünya üzerinde uzun yaşayan birçok insan var. Bu insanların nasıl uzun yaşadığı hakkındaki bilgiler ise diğer insanlar tarafından çok merak ediliyor.

İNGİLTERE'NİN EN YAŞLISI

Şu anda İngiltere'nin en yaşlı insanlarından biri olma unvanını elinde bulunduran Liverpool taraftarı John Alfred Tinniswood 110. yaşına girdi. Tinniswood için bir doğum partisi organize edildi. Partiye BBC'den gazeteciler de katılarak, yaşlı adama sorular yönelttiler.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI VERDİ

Herkesin merak ettiği 'uzun yaşamın sırrı' hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tinniswood, uzun yaşamın sırrının 'ölçülü' olmakta ve aşırıya kaçmamakta saklı olduğunu dile getirdi.

'İNSAN KENDİ SINIRLARINDA KALMALI'

Bir insanın herhangi bir konuda sınırları aşmasının kendisini yıprattığını belirten Tinniswood, "İnsan kendi kapasitesine göre hareket etmeli" dedi. Yaşlı adam ayrıca en sevdiği yemeğin balık ve patates kızartması olduğunu belirtti. Şu anda ise kendisini çok iyi hissettiğini ifade etti.

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