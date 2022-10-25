İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan itiraf: Derin ekonomik kriz içerisindeyiz - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan itiraf: Derin ekonomik kriz içerisindeyiz

25.10.2022 15:18

İngiltere'nin Hint asıllı ilk başbakanı Rishi Sunak, derin ekonomik kriz içerisinde olduklarını itiraf ederek, ''Güven, kazanılır. Ben de sizin güveninizi kazanacağım" dedi. Sunak konuşmasını "Birlikte inanılmaz şeyler başarabiliriz" dedi.

İngiltere'de 57. başbakan Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Sunak, bugün Kral'a giderek yeni hükümeti kurma görevini resmen aldı. Bunun ardından yeni başbakan ilk açıklamalarını yaptı.

''DERİN EKONOMİK KRİZ İÇERİSİNDEYİZ''

Konuşmasına kendisinden önceki son iki başbakan Boris Johnson ve Liz Truss'a teşekkür ederek başlayan Sunak, İngiltere'nin derin bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu ama bunu çözebileceğine inandığını söyledi.

''TRUSS HATALAR YAPTI''

"Truss, ülkesinin büyümesini isteyerek yanlış bir şey yapmadı. Bu onurlu bir hedefti ve onun bitap düşene kadar değişimi getirmeye çalışmasına hayranım. Fakat bazı hatalar yapıldı ve herkes hata yapabilir. Ve ben partimin lideri olmak için seçildim ve sizin başbakanınız olmak için. Amacım bunları düzeltmek" dedi.

''GÜVENİNİZİ KAZANACAĞIM''

Sunak, önceliğinin ekonomik istikrarın ve piyasalarda güveninin tesisini olduğunu vurgularken, zor ekonomik kararların merhametle alınacağının altını çizdi. Sunak, "Güven, kazanılır. Ben de sizin güveninizi kazanacağım" dedi.

PARTİSİNE BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

Maliye Bakanı olduğu dönemde Covid salgını sırasında toplumu ve iş dünyasını korumak için her şeyi yaptığını kaydeden Sunak, partisine de birlik çağrısı yaptı. İngiltere'nin yeni başbakanı konuşmasını, "Birlikte inanılmaz şeyler başarabiliriz" diyerek tamamladı.

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