İngiltere, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uygulayacak - Son Dakika
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İngiltere, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uygulayacak

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş nedeniyle 50 hedefe yönelik yaptırım uygulayacağını duyurdu. Yaptırımlar, Rusya'nın finansal sistemini ve askeri üretimini hedefliyor. ABD'nin de Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldığı belirtilmişti.

14.06.2024 02:15
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İngiltere de ABD’nin ardından Rusya’ya yönelik olarak yeni yaptırım kararı aldığını açıkladı. İngiltere de Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü savaş yüzünden Moskova borsasının içinde olduğu 50 hedefe yönelik yaptırım uygulayacak.

G7 ülkeleri ile koordineli olarak alındığı açıklanan yaptırımlar, Rusya’nın finansal sistemini ve askeri üretimini hedefliyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, “Ukrayna’yı özgürlük savaşında desteklediklerini” vurgulayarak Rusya’nın savaş makinesini mali olarak hedef aldıklarını belirtti.

İngiltere’nin yaptırımlarının hedefleri arasında Rusya’nın petrol ihracatı için kullandığı iddia edilen araçlar var.

Ayrıca mühimmat, makine gereçleri, mikroelektronikler ve lojistik tedarikçileri de yaptırım hedeflerinin arasında.

Bu tedarikçilerin bazıları Türkiye, Çin, İsrail, Kırgızistan’da yer alıyor; Kuzey Kore’den Rusya’ya askeri gereç taşıyan gemiler de yaptırımların hedefinde.

ABD de bu hafta Rusya’ya karşı bir dizi yeni yaptırım kararı açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırımları Rusya dışında Çin, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 300 farklı hedefe yönelik gerçekleşti.

ABD’nin yaptırımlarının hedefinde Moskova borsası da vardı.

ABD’nin bu duyurusuna karşılık olarak Moskova Borsası 13 Haziran'dan itibaren dolar ve euro cinsinden yapılan işlemlerin sonlandırıldığını açıkladı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İngiltere, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uygulayacak - Son Dakika

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