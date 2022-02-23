İngiltere, Ukrayna'ya multi-milyon dolarlık destek paketini açıkladı - Son Dakika
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İngiltere, Ukrayna'ya multi-milyon dolarlık destek paketini açıkladı

23.02.2022 15:46
İngiltere, Ukrayna'ya multi-milyon dolarlık destek paketini açıkladı

İngiltere hükümeti bugün Ukrayna'ya verilecek multi-milyon dolarlık ekonomik destek paketini açıkladı.

İngiltere hükümeti bugün Ukrayna'ya verilecek multi-milyon dolarlık ekonomik destek paketini açıkladı. Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklemek ve krizin ekonomik etkilerini azaltmak için 500 milyon dolara kadar krediyi garanti etmeye hazır olduklarını belirtti.

İngiltere hükümetinin açıklamasında "Başbakan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Birleşik Krallık, ekonomik istikrarı ve yolsuzlukla mücadele gibi hayati reformları destekleyecek projeler için Çok Taraflı Kalkınma Bankası'na (MDB) kredi garantisi sunmaya hazır" ifadeleri yer aldı.

ARALIK 2021'DE 3.5 MİLYAR POUNDLUK ANLAŞMAİngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss sözlerini eyleme döktüklerini belirterek ekonomik destek paketi hakkında "Doğrudan ekonomik destek sunmaya, savunma silahları sağlamaya ve Rusların işgal için sahte bahaneler üretme girişimlerini ifşa etmeye hazırız" dedi. Aralık 2021'de İngiltere, Ukrayna'ya sağlanan mali destek miktarını da artırdı (3.5 milyar pound) ve Ukrayna'nın donanma kapasitesini geliştirmek için İngiltere'nin tedarik zincirine erişmesine izin veren anlaşma imzaladı. İngiltere ayrıca 17 Şubat'ta Ukrayna için 100 milyon sterlinlik 3 yıllık Resmi Kalkınma Yardımı paketi açıklamıştı.ABD'DEN 1 MİLYAR DOLARLIK BORÇ GARANTİSİ

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Şubat'ta Ukrayna'nın savunması için 650 milyon dolarlık 'Javelin' füzeleri dahil askeri mühimmat sağladıklarını, daha önce de 500 milyon dolarlık insani yardım ve ekonomik destek verdiklerini belirterek 1 milyar dolar borç garantisi vereceklerini açıkladı.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan, Ukrayna, England, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere, Ukrayna'ya multi-milyon dolarlık destek paketini açıkladı - Son Dakika


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