İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 vakalarında artış eğilimi görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 vakalarında artış eğilimi görüldü

11.06.2022 11:00
İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 vakalarında artış eğilimi görüldü

Birleşik Krallık'ta Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) yetkilileri, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 testi pozitif çıkan insan sayısında olası bir artışa dair erken belirtilerin görüldüğünü söyledi.

Birleşik Krallık'ta Ulusal İstatistik Kurumu (ONS) yetkilileri, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 testi pozitif çıkan insan sayısında olası bir artışa dair erken belirtilerin görüldüğünü söyledi.

Raporlar, söz konusu küçük artışın muhtemelen Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarından kaynaklandığını gösteriyor.

Konuya dair yapılan araştırmalar, bu varyantların "daha eski" Omicron varyantlarından bir miktar daha kolay yayılabileceğini işaret ediyor.

Son tahminlere göre Birleşik Krallık genelinde 990 bin civarında insan Covid'e yakalanmış durumda. Bu nüfusun yüzde 1,5'una (kabaca 65 kişide bir) denk geliyor.

ONS verileri son olarak 2 Haziran'da sona eren haftayı kapsıyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde Covid-19 vakaları artarken, Galler ve İskoçya'daki genel eğilim ise belirsiz.

ONS, virüsün yaygınlığını tahmin etmek üzere Birleşik Krallık'taki hanelerden semptomları olsun ya da olmasın binlerce kişiyi rastgele teste tabi tutuyor ve çıkan sonuçları ise yayımlıyor.

İngiltere ve İskoçya'da halka ücretsiz test dağıtımı uygulaması sona ermesinden bu yana kurum, Covid-19'a dair en doğru resmi sunuyor.

Galler ve Kuzey İrlanda'da ise Haziran sonuna dek ücretsiz test uygulaması devam ediyor.

'Karışık bir tablo'

ONS'den Sarah Crofts, elde edilen son verilerle ilgili şöyle konuştu:

"İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki küçük artışlarla birlikte bugünkü veriler, muhtemelen Omicron BA.4 ve BA.5 varyantlarındaki artan eğilimlerden kaynaklanan, Birleşik Krallık genelinde enfeksiyon oranları için karışık bir tablo gösteriyor.

"Omicron BA.2, Covid-19'un en yaygın varyantı olmaya devam ediyor ve Birleşik Krallık'ın büyük çoğunluğunda düşüş eğilimi gösteriyor."

2 Haziran itibarıyla ONS tahminlerine göre:

YORUMLAR
500
İngiltere'de Cineworld protestolar sonrası Muhammed Peygamber'in kızı Fatıma'nın hayatını konu alan filmin gösterimini iptal etti İngiltere'de Cineworld protestolar sonrası Muhammed Peygamber'in kızı Fatıma'nın hayatını konu alan filmin gösterimini iptal etti
Kaynak: BBC

Birleşik Krallık, Kuzey İrlanda, Koronavirüs, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 vakalarında artış eğilimi görüldü - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 11:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 vakalarında artış eğilimi görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement