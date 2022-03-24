İngiltere, Wagner Grup ile Rus Demiryolları dahil 65 yeni kişi ve şirkete yaptırım açıkladı - Son Dakika
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İngiltere, Wagner Grup ile Rus Demiryolları dahil 65 yeni kişi ve şirkete yaptırım açıkladı

24.03.2022 13:43
İngiltere, Wagner Grup ile Rus Demiryolları dahil 65 yeni kişi ve şirkete yaptırım açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 65 Rus iş insanı ve firmalarına yaptırım uyguladığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 65 Rus iş insanı ve firmalarına yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırım uygulananlar arasında Wagner Grubu, Rus Demiryolları, dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ın üvey kızı Polina Kovaleva'da yer aldı. İngiltere, bugün açıklananlarla toplam yaptırımların 1000'den fazla kişi ve işletmeyi kapsadığını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında Rus Demiryolları ve Wagner Grubu'nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek verdiği için yaptırım kapsamına alındığını ifade ederek insansız hava aracı üreten Kronshtadt şirketinin de yaptırımlar kapsamında olduğunu belirtti. Kurucu ortakları arasında daha önce yaptırım uygulanmış Mikhail Fridman, Petr Aven ve German Khan da bulunan Alfa Bank ile dünyanın en büyük elmas üreticisi ve piyasa değeri 4.69 milyar pound olan Alrosa da yaptırım uygulanan şirketler arasında yer aldı.

Londra'da 4 milyon poundluk mülkü bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva ve Rusya tarafından Melitopol'un 'belediye başkanı' olarak atanan Galina Danilchenko da yaptırıma tabi tutuldu.


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Dışişleri Bakanlığı, England, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere, Wagner Grup ile Rus Demiryolları dahil 65 yeni kişi ve şirkete yaptırım açıkladı - Son Dakika


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