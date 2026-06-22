İngiltere'de aşırı sıcak alarmı - Son Dakika
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İngiltere'de aşırı sıcak alarmı

İngiltere\'de aşırı sıcak alarmı
22.06.2026 14:20  Güncelleme: 14:21
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İngiltere Meteoroloji Ofisi, bu hafta birçok bölgede sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklendiği için kırmızı alarm verdi.

İNGİLTERE'de bu hafta birçok bölgede etkili olması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Londra, İngiltere'nin güneyi, doğusu, batı Midlands ve Galler dahil birçok bölgede hafta boyunca aşırı sıcak hava koşullarının etkili olacağını açıkladı. Bu hafta özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ile Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşması, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşması öngörülüyor. Met Office, ülkede son derece az görülen bu sıcaklık seviyeleriyle başa çıkabilmek için her türlü önlemin alınması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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