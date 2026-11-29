İngiltere'de emeklilik ve sosyal yardım başvurularının yapıldığı çevrim içi sistemleri kapatan olayın kasıtlı bir siber saldırı olduğu doğrulandı. Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (DWP), olayın bir kaza değil, bakanlık sistemlerine "izinsiz erişim girişimi" olduğunu açıkladı, BBC'nin haberine göre.

Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, perşembeyi cumaya bağlayan gece haberdar edildiği olayın ardından ilk adımın halkı ve kişisel verileri korumak için sistemleri kapatmak olduğunu söyledi. McFadden, kişisel bilgilerin ele geçirildiğine dair bir kanıt bulunmadığını da ekledi.

NE ZAMAN AÇILACAĞI BİLİNMİYOR

Çevrim içi emeklilik ve sosyal yardım hizmetleri cumartesi günü de kapalıydı. Bakan, hizmetlerin "mümkün olan en kısa sürede" açılacağını söyledi ancak bir tarih veremedi. McFadden, "Sistemlerin güvenli olduğundan emin olmadan hizmetleri yeniden açmayacağız. Aceleye getirmek hata olur" dedi.

Hükümet, düzenli emekli maaşı ve sosyal yardım ödemelerinin aksamadan yapılacağını açıkladı. Bazı yardım alanlar ödemelerinin geciktiğini bildirse de McFadden, ödemelerin birkaç gün önceden onaylandığını, cuma günü yaşanan gecikmelerin saldırıyla ilgili olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

BAKANLIK ÇALIŞANI: BİLGİYİ HABERLERDEN ALIYORUZ

Kesinti uzadıkça bakanlık çalışanlarının da tedirginliği artıyor. BBC'ye konuşan bir DWP çalışanı, "Şu anda bakanlıktan çok BBC haberlerinden bilgi alıyoruz, moraller bozuk" dedi. Çalışan, en büyük endişenin çoğu kırılgan durumda olan yardım alanlar olduğunu söyledi.

Saldırının nedenini Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Hükümet Siber Koordinasyon Merkezi uzmanları araştırıyor. İngiltere'nin veri koruma kurumu da bakanlıkla temas halinde olduğunu bildirdi.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

Bakanlık, dolandırıcıların saldırıyı fırsata çevirerek resmi görünümlü mesajlar gönderebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, bakanlığın kişisel ya da mali bilgileri hiçbir zaman SMS ya da e-postayla istemediği hatırlatıldı.

Saldırı, İngiltere'de son haftalarda art arda yaşanan siber olayların sonuncusu oldu. Bu ay bazı et tedarikçileri, Avrupa'daki süpermarketlerin kullandığı yazılımı hedef alan saldırılar yüzünden soğutucularının gece boyunca ısındığını açıklamıştı. Moda perakendecileri Next ve Asos da verilerine izinsiz erişildiğini bildirmişti.

Kaynak: BBC