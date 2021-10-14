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İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda - Son Dakika

İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda

14.10.2021 12:33
İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda

İngiltere'de dünyanın ağzını açık bırakan bir gelişme meydana geldi. Sağlık sigortacıları için tasarlanan hesaplama makinesi sayesinde insanların ölüm tarihleri belirlenecek. Uygulamanın önümüzdeki günlerde halka açılması bekleniyor.

Genellikle bilim kurgu filmlerine karşılaşılan ölüm hesaplama makinesi, gerçek oluyor. Sigortacılar için risk hesaplanması amacıyla geliştirilen uygulamayı, normal insanlar da kullanabilecek. Bu sayede insanların ortalama ölüm tarihi ortaya çıkarılacak.

HAYATIMIZIN NE KADARI SAĞLIKLI GEÇECEK

Uzmanlar tarafından geliştirilen 'ölüm hesaplama makinesi' ne zaman öleceğinizi ve hayatınızın ne kadarının sağlıklı bir şekilde geçeceğini tahmin ediyor.

Birçok algoritmaya dayanan hesaplayıcı, sağlık sigortacıları için tasarlandı. Ayrıca kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine bakarak uzun ve sağlıklı bir yaşam konusunda önerilerde bulunma altyapısına da sahip.

HASTALIKLARI DA TAHMİN EDECEK

Risk değerlendirme aracı aldığı verilere göre bireylere ne kadar yaşayacakları da dahil olmak üzere bir dizi tahmin sunuyor. Ayrıca, kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine dayanarak kaç yaşına kadar sağlıklı kalabileceklerini ve yakalanma ihtimalleri en olası üç hastalığı tahmin ediyor.

UZUN YAŞAM İÇİN TAVSİYELER VERECEK

Ölüm hesaplayıcı, diyetle birlikte sporun fazladan 10 yıllık sağlıklı bir yaşam getirebileceğini ve yaşam beklentisini sekiz yıla kadar artırdığını öne sürüyor. Hesaplayıcı, küçük değişikliklerin bile yaşam beklentisiyle ilgili değişiklikler yaratabileceğini savunuyor. Buna göre sağlıklı yaşam süresini arttırmak için günlük 20 dakikalık yoğun spor programı yeterli olabilir.

HALKA AÇILMASI BEKLENİYOR

Sigortacılar açısından risk değerlendirme aracı olarak kullanılacak hesaplama yöntemi, Telegraph Gazetesi'ne göre önümüzdeki haftadan itibaren halka açılacak. Uygulama sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi, hesaba inananlar da eleştirenler de mevcut.

Vefat, Dünya, Güncel, Son Dakika

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