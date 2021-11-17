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Insulate Britain: İngiltere'de iklim değişikliğine karşı ev yalıtımı kampanyalarına dikkat çekmek için yol kesenlere hapis cezası - Son Dakika
BBC

Insulate Britain: İngiltere'de iklim değişikliğine karşı ev yalıtımı kampanyalarına dikkat çekmek için yol kesenlere hapis cezası

17.11.2021 22:36
Insulate Britain: İngiltere'de iklim değişikliğine karşı ev yalıtımı kampanyalarına dikkat çekmek için yol kesenlere hapis cezası

İngiltere'de konutların 2030'a kadar tamamen yalıtılarak ısınmadan kaynaklanan karbon salımının azaltılmasını hedefleyen kampanya grubu Insulate Britain'ın (Britanya'yı Yalıtın) dokuz üyesine, yol kestikleri için hapis cezası verildi.

İngiltere'de konutların 2030'a kadar tamamen yalıtılarak ısınmadan kaynaklanan karbon salımının azaltılmasını hedefleyen kampanya grubu Insulate Britain'ın ( Britanya'yı Yalıtın) dokuz üyesine, yol kestikleri için hapis cezası verildi.

Eylemciler Londra'nın etrafını dolaşan M25 otoyolunun da dahil olduğu çok sayıda yolu kesmiş, hapis cezasıyla karşılaşabilecekleri uyarılarına rağmen bu tür protestolara devam etmişti.

Mahkeme, grubun eylemlerinin ciddi sonuçları olduğunu belirterek sekiz kişi hakkında dört ay hapis kararı verdi.

Ben Taylor adlı protestocuya ise "tekrar eylem yapmaktan caydırabilmek için" altı ay hapis cezası verildi.

Eylemlerin devam etmesi durumunda yeni hapis cezalarının da verilebileceği açıklandı.

Bu yıl yol kesme eylemlerine başlayan grubun bu eylemleri mahkeme kararıyla yasaklanmıştı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, tüm otoyolların ve anayolların mahkeme kararlarıyla korunmaya alındığını, sürücülere engel çıkaran herkesin hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Öte yandan Insulate Britain destekçileri, protestolarına devam edeceklerini açıkladı.

Insulate Britain'ın internet sitesinde iki ana hedef açıklanıyor:

Yeni teknolojilerle yalıtılan evler, yalıtımı olmayan evlere kıyasla çok daha düşük miktarda enerjiyle ısıtılabiliyor.

Bu da daha düşük karbon salımına yol açıyor.

İngiltere İklim Değişikliği Komitesi, Haziran ayında yayınladığı bir raporda ülke genelinde evlerin yalıtımını iyileştirmek için "çok az adım atıldığını" belirtmişti.

Grubun eylemleri şoförler tarafından eleştiriliyordu. Başbakan Boris Johnson da eylemcileri sorumsuzlukla suçlamıştı.

Insulate Britain ise büyük bir değişim yapabilmek için bu tür eylemlerin gerekli olduğunu söylüyor.

Britanya, England, Londra, Karbon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Insulate Britain: İngiltere'de iklim değişikliğine karşı ev yalıtımı kampanyalarına dikkat çekmek için yol kesenlere hapis cezası - Son Dakika Dünya

BBC

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