Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabaha karşı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Ukrayna'nın başkenti dahil birçok kentinde patlamalar meydana geldi. Korkuya kapılan halk ise sığınaklara indi.

Yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, en az 9 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'ya ait 5 Rus uçağını ve 1 helikopteri düşürdüklerini açıkladı.

SİHA ÜSSÜNÜN VURULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Bölgeden birçok görüntü servis edilirken, Ukrayna'nın satın aldığı Türk SİHA'larının Rus güçleri tarafından vurulduğu iddiası ortaya atıldı. SİHA'ların üssünün vurulduğu anlara ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.

DEZENFORMASYON İDDİASI

Ancak savaş başlar başlamaz SİHA'ların hedef alınmasına yönelik haberler sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kullanıcı bu durumun gerçek olmadığını, Rusya'nın Ukrayna ordusunun direncini kırmak için dezenformasyon yaptığını iddia etti. Bu dezenformasyonun Türk SİHA'ları üzerinden yapılmasına ise dikkat çekildi.