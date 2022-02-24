Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu - Son Dakika
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Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu

24.02.2022 11:51
Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu

Rus haber ajansı Interfax Bayraktar Teknoloji'nin Donbass'taki SİHA Üssü'nünün vurulduğunu iddia etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabaha karşı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Ukrayna'nın başkenti dahil birçok kentinde patlamalar meydana geldi. Korkuya kapılan halk ise sığınaklara indi.

Yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, en az 9 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'ya ait 5 Rus uçağını ve 1 helikopteri düşürdüklerini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da Türk SİHA'larını vurduğu iddiası tartışma yarattı

SİHA ÜSSÜNÜN VURULDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Bölgeden birçok görüntü servis edilirken, Ukrayna'nın satın aldığı Türk SİHA'larının Rus güçleri tarafından vurulduğu iddiası ortaya atıldı. SİHA'ların üssünün vurulduğu anlara ait olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da Türk SİHA'larını vurduğu iddiası tartışma yarattı

DEZENFORMASYON İDDİASI

Ancak savaş başlar başlamaz SİHA'ların hedef alınmasına yönelik haberler sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kullanıcı bu durumun gerçek olmadığını, Rusya'nın Ukrayna ordusunun direncini kırmak için dezenformasyon yaptığını iddia etti. Bu dezenformasyonun Türk SİHA'ları üzerinden yapılmasına ise dikkat çekildi.

YORUMLAR
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