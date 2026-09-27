Irak, ABD ile nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesini ve yeni sevkiyatı duyurdu

IRAK hükümeti, ABD ile ülkeye nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını ve gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını bildirdi.

Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında Irak'a nakit dolar gönderiminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Abbudi, gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını da belirtti.