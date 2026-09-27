Irak, ABD ile nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesini ve yeni sevkiyatı duyurdu

Irak, ABD ile nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesini ve yeni sevkiyatı duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak hükümeti, ABD ile nakit dolar sevkiyatının devam etmesi ve önümüzdeki günlerde yeni bir sevkiyat gerçekleştirilmesi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında varılan bu mutabakatı duyurdu.
IRAK hükümeti, ABD ile ülkeye nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını ve gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını bildirdi.
Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında Irak'a nakit dolar gönderiminin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Abbudi, gelecek günlerde yeni bir sevkiyatın yapılacağını da belirtti.
Kaynak: DHA
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