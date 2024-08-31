Irak ve ABD Güçleri Ortak Operasyonda 15 IŞİD Üyesini Öldürdü - Son Dakika
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Dünya

Irak ve ABD Güçleri Ortak Operasyonda 15 IŞİD Üyesini Öldürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve ABD güçlerinin Irak'ın batısında düzenlediği ortak operasyonda 15 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonda yedi ABD askerinin yaralandığı bilgisi de yer aldı. Operasyonda IŞİD liderliğindeki üyelerin hedef alındığı ve IŞİD'in saldırı düzenleme kapasitesinin zayıflatılmaya çalışıldığı belirtildi. Irak Ordusu da ayrıca IŞİD sığınaklarını hedef alan bir hava operasyonu gerçekleştirdi.

31.08.2024 12:08
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(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak ve ABD güçlerinin Irak'ın batısında düzenlediği ortak operasyonda 15 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. ABD basınında yer alan haberlerde, operasyonda yedi ABD askerinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

CENTCOM'un X hesabı üzerinden sabah saatlerinde yapılan paylaşımda, Irak'ın batısında Irak Ordusu ile 29 Ağustos'ta düzenlenen ortak operasyonda 15 IŞİD militanının öldürüldüğü belirtildi. ABD ve Iraklı birliklerin, "çok sayıda silah, el bombası ve patlayıcı 'intihar' kemerleri" ile donanmış IŞİD'li ile karşılaştığının ifade edildiği açıklamada "Sivil kayıplara dair herhangi bir belirti bulunmadığını" kaydedildi.

CENTCOM, operasyonda IŞİD liderliğindeki üyeleri hedef aldığını, "IŞİD'in bölge içindeki ve dışındaki Amerikalılar, Iraklılar ve müttefiklere karşı plan yapma, organize olma ve saldırı düzenleme kapasitesini zayıflatmak" amacıyla harekete geçtiğini belirtti. ABD medyası, operasyonda yedi ABD askerinin yaralandığını aktarırken, CENTCOM açıklamasında bu konuya dair bir bilgiye yer verilmedi.

Irak Ordusu, operasyona ilişkin CENTCOM'dan önce yaptığı açıklamada, Irak'ın dağlık bölgelerinde bir hava operasyonu ile IŞİD sığınaklarını hedef aldığını belirtti. Açıklamada, "Tüm sığınaklar, silahlar ve lojistik destek yok edildi, patlayıcı kemerler güvenli bir şekilde imha edildi, önemli evraklar, kimlik kağıtları ile iletişim cihazları ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor. ABD, 2021 yılında Irak'taki savaş operasyonlarının sona erdiğini açıklamıştı. Ancak ABD,  Irak'ta askeri "danışmanlık ve destek" amacıyla hala askeri varlığını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Irak ve ABD Güçleri Ortak Operasyonda 15 IŞİD Üyesini Öldürdü - Son Dakika

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