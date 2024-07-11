İran, 1 yıldır alıkoyduğu, petrol yüklü Marshall Adaları bayraklı tankeri serbest bıraktı

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Marshall Adaları bayraklı Advantage Sweet tankeri, Nisan 2023'te Kuveyt'ten Chevron Corp. için taşıdığı 50 milyon dolar değerindeki petrol ile birlikte İran donanması tarafından Hürmüz Boğazı'nda alıkonulmuştu. İzleme verilerine göre, tanker şimdi uluslararası sulara doğru ilerliyor. İran, geminin ayrılışını doğrulamadı.

Bu gelişme, İran mahkemesinin ABD hükümetine, Washington'un yaptırımları nedeniyle bir İsveç şirketinin nadir görülen bir cilt hastalığı için özel pansuman ve bandaj tedarikini durdurması nedeniyle 6,7 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini emretmesinin ardından geldi.

İRAN BAŞKA GEMİ İLE ÇARPIŞTIĞI İÇİN ALIKOYDUĞUNU İDDİA ETTİ

İran başlangıçta Advantage Sweet'i başka bir gemiye çarptığı için alıkoyduğunu söyledi, ancak bu iddiayı destekleyen bir kanıt bulunamadı. Daha sonra, İranlı yetkililer geminin alıkonulmasını bu mahkeme davasına bağladı.

IRNA'ya göre, dava 300 davacı adına açıldı ve İsveç şirketinin kararının ardından yaklaşık 20 hastanın öldüğünü belirtti. Epidermolysis bullosa, vücutta ve gözlerde kabarcıklara neden olan nadir bir genetik hastalıktır ve hastalar "kelebek çocuklar" olarak bilinirler.

Bu karar, ABD'nin İran'a bağlı saldırılar ve rehineler nedeniyle İran'ın milyarlarca dolar ödemesini emreden kararlarına yanıt olarak geldi. İran ise buna karşılık ABD'yi 2017'deki bir IŞİD saldırısına dahil olmakla suçlayan davalar açtı.