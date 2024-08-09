İran'a Pakistan'dan tam destek - Son Dakika
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İran'a Pakistan'dan tam destek

İran\'a Pakistan\'dan tam destek

İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın tehditlerle mücadelede İran'a tam destek verdiğini açıkladı.

09.08.2024 12:25
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İran Dışişleri Bakanlığı Pakistan'ın tehditlerle mücadelede İran'a tam destek verdiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı kapsamında İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bagheri ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan, tehditlerle mücadelede İran'a tam destek veriyor. İran Dışişleri Bakanı Vekili, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısının aralarında yaptığı görüşmeler kapsamında Pakistan'ın DP Bakanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi ve görüşmelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İran'a Pakistan'dan tam destek - Son Dakika
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