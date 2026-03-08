İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM\'dan jet yanıt geldi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaş bölge genelinde gerilimi artırırken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İranlı yetkililer çatışmalar sırasında bazı ABD askerlerinin esir alındığını öne sürerken, Washington yönetimi bu iddiayı sert sözlerle reddetti.

GÜNDEM YARATAN İDDİA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD askerlerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini söyledi. Laricani, "Bana birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" ifadelerini kullandı.

CENTCOM'DAN JET YANIT GELDİ

Laricani'nin açıklaması kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD tarafı iddiayı kesin bir dille yalanladı.

"YALAN YAYMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins yaptığı açıklamada İran'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Hawkins, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi.

Öte yandan CENTCOM daha önce İran ile yaşanan çatışmalarda 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İran'ın ortaya attığı "esir asker" iddiasının ardından bölgede bilgi savaşının da hız kazandığı yorumları yapılırken, taraflar arasındaki gerilim giderek tırmanıyor.