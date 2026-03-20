İran, ABD F-35 Uçağını Vurdu - Son Dakika
İran, ABD F-35 Uçağını Vurdu

İran, ABD F-35 Uçağını Vurdu
20.03.2026 12:21
İran, hava savunma sistemleriyle ABD'ye ait F-35 uçağını vurdu; uçağın acil iniş yaptığı bildirildi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuna ait F-35 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da uçağın bölgedeki bir üsse acil iniş yaptığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran hava sahasında operasyon yürüten ABD ordusuna ait F-35 tipi bir savaş uçağının hava savunma sistemleriyle vurulduğu ve uçağın hasar aldığı belirtildi. İran basını da uçağın vurulma anına ait olduğu öne sürülen termal kamera görüntülerini yayımladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins ise olaya ilişkin açıklamasında, bir F-35 uçağının muharebe görevi sırasında isabet aldığını teyit etti. Uçağın düşmediğini ancak Orta Doğu'da bulunan bir Amerikan askeri üssüne acil iniş gerçekleştirmek zorunda kaldığını belirten Hawkins, pilotun durumunun stabil olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İran, ABD F-35 Uçağını Vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: İran, ABD F-35 Uçağını Vurdu - Son Dakika
