İran, ABD ile Mutabakat Zaptına Uyulmasını İstiyor - Son Dakika
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İran, ABD ile Mutabakat Zaptına Uyulmasını İstiyor

İran, ABD ile Mutabakat Zaptına Uyulmasını İstiyor
28.06.2026 13:07
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile mutabakat zaptının gerekliliklerini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının tüm hükümlerine uyulması gerektiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arakçi, toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının İsrail tarafından da kabul edildiğini belirterek, "Ne yazık ki Siyonist varlık, Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor" dedi.

Arakçi, ülkedeki savaşı sona erdirmek için Washington'ın 'sorumluluğunu yerine getirmesi ve İsrail'i Lübnan'daki saldırılarına son vermeye zorlaması' gerektiğini aktardı. Arakçi, "İsrail'in, Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi mutabakat zaptının ilk maddesiydi" ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın 30 gün boyunca tamamen İran'ın kontrolü ve yönetimi altında olacağını kaydeden Arakçi, "İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili son gelişmeleri Iraklı mevkidaşıma aktardım. Tüm engeller kaldırıldıktan sonra boğazın tam kapasitesi yeniden sağlanacaktır. Bu sorumluluk tamamen İran'a aittir. Başka hiçbir taraf veya devlet bu konuda müdahalede bulunamaz. Herhangi bir müdahale veya tek taraflı eylem durumu daha da kötüleştirecek ve boğazın yeniden açılmasını geciktirecektir" açıklamasında bulundu.

IRAK: İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARA KARŞIYIZ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran'a yönelik saldırıları kınadı. İran'ın savaş ve saldırganlık hedefi haline gelmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Hüseyin, "Körfez'de savaşın ölçeğini genişletmeyi desteklemiyoruz ve İran'a yönelik saldırılara karşıyız. Geçmişte Tahran ile Washington arasında ara buluculuk rolü üstlendik. Sorunların yalnızca müzakerelerle çözülmesi gerek. İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik mutabakatın da uygulanması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran, ABD ile Mutabakat Zaptına Uyulmasını İstiyor - Son Dakika

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