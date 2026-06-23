İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan'da - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan'da

23.06.2026 16:33
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Pezeşkiyan, ABD-Iran müzakereleri sırasında Pakistan'ı ziyaret etti. Güvenlik önlemleri artırıldı.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında İsviçre'de devam eden müzakerelerle eş zamanlı olarak Pakistan'ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarının başlatmasının ardından Pezeşkiyan'ın yurt dışına yaptığı ilk ziyaret oldu.

İran Cumhurbaşkanlığı'na ait "Minab 168" adlı uçakla Rawalpindi'deki Nur Han Hava Üssü'ne inen Pezeşkiyan, Pakistanlı yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı. İran Cumhurbaşkanı'nı Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi karşıladı.

Karşılama törenine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem de katıldı.

ARAKÇİ DE İSLAMABAD'DA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de Umman'ın başkenti Maskat'taki temaslarının ardından İslamabad'a geçtiği bildirildi. İran devlet televizyonu IRIB'e göre Arakçi, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Pakistan, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde arabulucu rolü üstleniyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tarafların görüşmelerde ticaret, enerji, sınır güvenliği ve bölgesel bağlantısallık başta olmak üzere ikili ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmesi ve yeni iş birliği alanlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Pezeşkiyan'ın ziyareti öncesinde İslamabad'da güvenlik önlemleri artırıldı. Bu ziyaret, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanı sıfatıyla gerçekleştirdiği  ikinci ziyaret, İran savaşının başından bu yana yurtdışına yaptığı ilk yurtdışı ziyareti olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan'da - Son Dakika

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