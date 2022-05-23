İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu - Son Dakika
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İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu

23.05.2022 16:24

inşaat halindeki 10 katlı "Metropol" adlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e ve yaralı sayısı ise 55'e yükseldi. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı "Metropol" adlı bina çöktü. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Cafer Miyadfer yaptığı açıklamada, "10 katlı binanın çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 10 yaşında bir çocuk da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İran'da binanın çökmesi sonucu can kaybı 4'e yükseldi

ENKAZ ALTINDAKİ 80 KİŞİYİ ARIYORLAR

Çöken binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Miyadfer, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi olduğunu açıkladı. Facianın yaşandığı kente çevre illerden 50 arama kurtarma timi ve 30 ambulans sevk edildi. Çöken binanın müteahhidinin ve sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Arama Kurtarma, İnşaat, İran, 112, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu - Son Dakika
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