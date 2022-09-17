Başörtüsünü düzgün takmadığı için öldürülen Mehsa Emini'nin cenazesinde İranlı kadınlar isyan etti

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İran'da geçtiğimiz gün korkunç bir olay meydana geldi. İran'da ahlak polisleri başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla 22 yaşındaki Mehsa Emini'yi acımasızca dövdü. Şeriat polisleri tarafından vahşice darp edilen genç kadın komaya girdi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Mehsa Emini derhal yoğun bakıma alındı. Acı haber ise ilerleyen saatlerde geldi. Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla dövülen kadın 22 yaşında hayatını kaybetti.

CENAZEDE PROTESTO ETTİLER

Mehsa'nın ölümü, ülke ve dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Mehsa'nın memleketi olan Saghez'daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etti.