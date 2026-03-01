İran\'da Geçici Lider Ataması

İRAN'da Ayetullah Ali Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi'nin geçici olarak atandığı bildirildi.
İran basını, ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından, Anayasa Koruma Konseyi üyesi Ali Rıza Arafi'nin geçici liderlik konseyine seçildiğini duyurdu.
