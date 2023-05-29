İran'da karın ağrısıyla hastaneye gelen adamın makatında deodorant şişesi tespit edildi

Anüs muayenesi yapan doktorlar, hastada herhangi bir yaralanma, kanama veya kesik belirtisi görmedi. Adamın acıları çok yoğun olduğu için rektal muayene yapılamadı ve doktorlar, tüpün nereye gittiğini bulmak için röntgen filmine başvurmak zorunda kaldı.

AMELİYAT SONRASI PSİKİYATRA SEVK EDİLDİ

Adam, sonrasında ameliyata alındı ve cerrahlar, karnında bir kesik yaparak deodorant tüpünü aynı gün çıkardılar. Ameliyat sonrası bir gün daha hastanede kaldı ve bir psikiyatristle görüştükten sonra eve gönderildi.

SONUCU ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Rektuma cisimlerin koyulması durumu, bir dizi risk taşır. Objelerin rektumda sıkışması durumunun yanı sıra, bağırsakları delme riski de vardır. Bu, sindirim sisteminin içeriğinin vücudun diğer bölümlerine sızmasına ve bir enfeksiyona neden olabilir. Bu durum potansiyel olarak ölümcül olabilir.