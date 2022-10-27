Protestoların şiddetini arttığı İran yangın yerine döndü - Son Dakika
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Protestoların şiddetini arttığı İran yangın yerine döndü

27.10.2022 10:33

Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'ın başkenti Tahran'da başlayan protestolar ülke geneline yayılarak sürdü. Protestoların şiddeti artarken sokaklar yangın yerine döndü. Göstericilerin olaylar sırasında birçok yeri yaktığı belirtildi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

SOKAKLAR YAKILIYOR

İran'da gösterilerin dozunu artırmasından sonra sokaklar adeta yangın yerine geldi. Tahran'dan son gelen görüntülerde ise şehrin sokakları adeta göstericiler tarafından ateşe verilirken protestolarda rejim aleyhine sloganlar atılıyor. Olaylara karşı polislerin müdahalesi de oldukça sert oluyor.

EMİNİ ÖLÜMÜNÜN 40.GÜNÜNDE ANILDI

İran'da gözaltına alındıktan sonraki vefatıyla ülke genelinde protestolara neden olan Mahsa Emini, ölümünün 40. gününde dün mezarı başında anıldı. Sosyal medyadaki görüntülerine göre, yüzlerce kişi sabah saatlerinde, Emini'yi anmak için Sakkız kentindeki mezarına doğru yürüdü.

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233 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32'si çocuk 26'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

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Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümünün 40. gününde protestolar sürüyor (2) Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümünün 40. gününde protestolar sürüyor (2) Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümünün 40. gününde protestolar sürüyor Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümünün 40. gününde protestolar sürüyor

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Son Dakika Dünya Protestoların şiddetini arttığı İran yangın yerine döndü - Son Dakika


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