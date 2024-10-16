İran'ın Suşter kentindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangının bir tankerin benzin deposuna çarpması sonucu çıktığı öğrenildi.
Şuşter Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken, şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yangının bir tankerin benzin depolarına çarpması sonucu çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › İran'da petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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