İran'da polisi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da polisi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi

23.07.2022 15:22
İran'da polisi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi

İran'da bir polisi öldürmek suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan kişi idam edildi. İnfaz cinayetin gerçekleştiği karakolda yapıldı. Olayın ardından güvenlik güçlerine silah kullanma konusunda daha fazla esneklik sağlayan bir düzenleme geçtiğimiz ay mecliste kabul edilmişti.

İran devlet televizyonuna göre, Fars eyaleti Başsavcısı Kazım Musevi, şubat ayında Ali Ekber Rencber adlı bir polis memurunu öldüren ve diğer bir polisi de yaralayan bir kişi hakkında verilen infaz kararının uygulandığını duyurdu.

Musevi, infazın cinayetin gerçekleştiği Bidzerd Karakolu'nda yapıldığını belirtti.

PALALARLA SALDIRMIŞLARDI

Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinin Bidzerd kasabasında şubat ayında güvenlik güçleri, "haydutlar" olarak nitelendirilen bir grup tarafından palalarla saldırıya uğramıştı. Karakolda görevli polis memuru Albay Rencber, saldırı sonucunda aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir polis de yaralanmıştı.

POLİS SİLAH KULLANMAKTAN KAÇINMIŞTI

Saldırıya uğrayan polislerin olay sırasında mevcut düzenlemeler nedeniyle silah kullanmaktan kaçındığı belirtilmişti. Olayın ardından güvenlik güçlerine silah kullanma konusunda daha fazla esneklik sağlayan bir düzenleme 13 Haziran'da Meclis'te kabul edilmişti.

YORUMLAR
500
İran, Nükleer Anlaşma İçin Ana 'Engelin' ABD Olduğunu Söyledi İran, Nükleer Anlaşma İçin Ana 'Engelin' ABD Olduğunu Söyledi İran'da Besic üyesi bir çiftçi, terör örgütü PJAK'ın düzenlediği suikastta öldü İran'da Besic üyesi bir çiftçi, terör örgütü PJAK'ın düzenlediği suikastta öldü
Kaynak: AA

Musevi, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da polisi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 İtalya'da tarihi rekor! Dybala, Cristiano Ronaldo'yu geçti
16:31 Cinsel ilişki itiraflarıyla gündemi meşgul eden Nez, şimdi de erotik dansıyla öne çıktı
16:03 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor
16:02 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacının Türk askerleriyle ilgili anısı Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı
16:00 Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil
15:47 Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı
15:31 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek açılışında hükümete yüklendi: Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz
15:29 Sakarya'daki ürkütücü köye giden gen kız, sabah uyandığında ayağına kına yakıldığını fark edince büyük panik yaşadı
15:27 Futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin
15:22 İran'da polisi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 16:48:48. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da polisi öldürmekle suçlanan bir kişi idam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement