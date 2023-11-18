İran\'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı

İran'ın kuzeyinde şiddetli yağışlardan kaynaklı sel felaketinde, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, son 2 gündür ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaleti başta olmak üzere 7 eyalette etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Babek Mahmudi, sel felaketi nedeniyle Mazenderan eyaletine bağlı Behşehr ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, Nur ve Çemistan ilçesinde de 2 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Mahmudi, bu süre içerisinde 761 kişiye yardım ulaştırıldığını ve 120 kişinin güvenli bölgelere nakledildiğini duyurdu.

Mazendaran Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Hüseyin Ali Muhammedi de sel felaketinde çok sayıda köprü ve yolların hasar gördüğünü kaydetti.