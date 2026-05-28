İran\'dan ABD Üssüne Yanıt

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin dün Bender Abbas Havaalanı'nın çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir" ifadeleri kullanıldı.