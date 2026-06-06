İran'dan ABD'ye Füze Yanıtı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Füze Yanıtı

İran\'dan ABD\'ye Füze Yanıtı
06.06.2026 12:11
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İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki üsleri füzelerle vurdu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası'na yönelik saldırısına misilleme olarak, Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nın füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saat 01.30 sıralarında ABD ordusunun yönlendirmesiyle hareket eden 4 petrol tankerinin, defalarca yapılan uyarılara rağmen koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı belirtildi. İkazların ardından tankerlerden birinin hedef alınarak durdurulduğu, diğer gemilerin ise geri dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Saat 02.30 sıralarında da ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA), Sirik ve Keşm Adası'nda bulunan iki haberleşme kulesini saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Açıklamada, ABD'nin bu eylemine karşılık verildiği vurgulanarak, "ABD ordusunun bu saldırganlığına derhal yanıt olarak; Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı, Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan balistik füzelerin hedefi olmuştur" denildi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Savunma, Kuveyt, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan ABD'ye Füze Yanıtı - Son Dakika

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