İran\'dan ABD\'ye Hürmüz Boğazı Uyarısı

10.05.2026 10:59
İran, ABD yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağını belirtti.

İRAN Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, "ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkeler, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacak" dedi.

İran basını, Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya'nın 'Hürmüz Boğazı' ile ilgili açıklamasını paylaştı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı başarılı şekilde yönettiğini söyleyen Ekreminiya, "Bundan sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkeler, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorunla karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

Ekreminiya, ABD'nin deniz ablukasıyla birlikte psikolojik savaş yürütmeye çalıştığını ancak buna rağmen İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin kırılmadığını belirtti. Ekreminiya, "Raporlara göre deniz ticaretimiz sorunsuz devam ediyor. Sınırlı sayıda gemiye el konuldu, buna karşılık biz de Siyonist rejimin gemilerine el koymuş durumdayız" diye konuştu.

ABD ile yapılan ateşkese güvenmediklerini ve bu nedenle askeri hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Ekreminiya, hedef listelerini güncellediklerini kaydetti. Ekreminiya, "Savaşın ilk günlerinde İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kuveyt ile Irak'taki ABD üslerine operasyon düzenledi ve başarıyla İran'a dönüş yaptı. 'F-5' savaş uçaklarımız ülkeye döndü fakat 'Su-24' uçakları dönüş yolunda isabet aldı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Savunma, Enerji, Dünya, Son Dakika

