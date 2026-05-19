İran\'dan ABD\'ye Savaşın Durdurulması Teklifi

19.05.2026 13:02
İran, ABD'ye yaptırımların kaldırılması ve güçlerinin geri çekilmesini talep etti.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, savaşın durdurulması için ABD'ye ilettikleri son teklifte tüm tek taraflı yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması ile ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesini talep ettiklerini bildirdi.

İran basını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle toplantı yaptığını duyurdu. Garibabadi'nin toplantıda, İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a ilettiği teklif hakkında kapsamlı bir rapor sunduğu belirtildi. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını kaydetti.

İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktaran Gariababadi, tüm yaptırımların ve Tahran aleyhindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının kaldırılması ve ABD güçlerinin İran çevresinden çekilmesinin de teklifin başlıklarından olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Dünya, Son Dakika

