İran\'dan Banka Saldırısına Yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından, İsrail-ABD tarafından hedef alınan İran bankasına ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi, "Ülkemizin en eski bankalarından birinin şubesi, çalışanlarla dolu olduğu sırada bombalandı. Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak" ifadelerini kullandı.
