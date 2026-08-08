İran'dan Birlik Çağrısı - Son Dakika
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İran'dan Birlik Çağrısı

İran\'dan Birlik Çağrısı
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ordusuna karşı güçlerini sergilediklerini vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin 'dünyanın en pahalı ordusu' olarak nitelendirdiği ABD ordusuna karşı hazır olduğunu ve gücünü kanıtladığını belirterek, İslam dünyasına birlik çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ülkesinin askeri kapasitesine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, açıklamasında ABD ordusuna göndermede bulunarak İran Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın en pahalı ordusuna karşı hazırlığını, yeteneğini ve gücünü sergilediğini ifade etti.

Mesajında İslam dünyasında dayanışmanın önemine vurgu yapan Arakçi, "Müslümanlar bir arada durduğunda, kötü niyetli dış aktörlerin yarattığı her türlü zorlukla başa çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

Arakçi, artık yalnızca kendi güçlerine güvenme ve gerçek kardeşliği kucaklama zamanının geldiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

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