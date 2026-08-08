Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir (37) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sivas'ta hayatını kaybetti.

ÖNCE HALSİZLİK VE KUSMA BAŞLADI

Ünye'de yaşayan Canan Demir'in vücuduna kısa bir süre önce kene yapıştı. Bir süre sonra halsizlik ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan Demir, yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Demir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

ÜNYE'DE DEFNEDİLECEK

Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Demir'in cenazesi defnedilmek üzere Ünye'ye götürüldü.